Diego (Top Chef) grièvement blessé : le drame qui l'a mené au fauteuil roulant

L'émotion était au rendez-vous pour Diego Alary dans l'épisode de Top Chef 2020 du 6 mai. Comme David Galienne, Martin Feragus et Mallory Gabsi, le jeune homme de 22 ans a découvert que ses proches avaient fait le déplacement sur le plateau pour le soutenir. Ses parents ainsi que sa soeur sont en effet venus lui dire combien ils étaient fiers de lui. Une fois son frère en cuisine, la jeune femme a ensuite fait une confidence sur un drame qu'a vécu Diego.

Au départ, le membre de la brigade de Michel Sarran n'avait pas dans l'idée de devenir cuisinier. Il espérait en effet devenir footballeur professionnelt. Malheureusement, son rêve s'est effondré comme l'a confié sa soeur à son chef de brigade, qui a voulu en savoir plus. C'est son poulain qui est entré dans les détails : "Blessure du tibia péroné. J'étais en fauteuil roulant pendant un an, je n'ai pas pu marcher pendant un an. C'était tendu." Le candidat en a donc fait voir de toutes les couleurs à ses parents, car il était complètement perdu. Il ne savait en effet plus ce qu'il pouvait faire de sa vie et cela s'est manifesté par une petite rébellion.

"Ça a été une période difficile. On s'inquiétait pour lui parce qu'il n'était pas bien et que son rêve était en train de tomber par terre", a expliqué la soeur de Diego. Mais un jour, après avoir fait un bon petit plat, le beau brun a su que la cuisine ferait partie de sa vie. "C'est plus qu'une passion, c'est ma vie", a-t-il déclaré.

Il a bien fait de suivre cette voie, car depuis 2019, il est chef de cuisine aux Pères Siffleurs (dans le 15e arrondissement de Paris). Avant cela, il a suivi son apprentissage au Kitchen Gallery avec William LeDeuil. Il a également été commis pour Guy Savoy à la Monnaie de Paris (meilleur restaurant du monde en 2020), chef de cuisine au Simone à Paris, demi-chef de partie chez Alain Ducasse pendant dix-huit mois ou a travaillé avec Jean Imbert.