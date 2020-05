David Gallienne (Top Chef 2020) ému face à son compagnon Alexis

Les cinq candidats de Top Chef 2020 toujours en compétition ont vécu un tournage riche en émotions comme les téléspectateurs de M6 ont pu le découvrir ce mercredi 6 mai. Certains de leurs proches sont venus les voir et parfois les aider, l'occasion pour le public de faire la connaissance d'Alexis, le compagnon de David Gallienne.

Dans son portrait diffusé dans la première émission, le chef étoilé de 30 ans a confié qu'il y a cinq ans, il avait fait son coming out. Il s'est séparé de Marie, la maman de ses deux enfants Jules et Charlotte, et s'est mis en couple avec un homme prénommé Alexis. "J'ai un parcours de vie un peu atypique. À 25 ans, je découvre qui est le vrai David. Dans ma vie, tout d'abord il y a eu Marie, la mère de mes enfants, qui restera l'unique femme de ma vie. Aujourd'hui, je suis divorcé et je vis avec Alexis, mon chéri", expliquait-il. Alexis est venu le soutenir pour la première épreuve où David et ses concurrents devaient réaliser un pithiviers. C'est un charmant jeune homme aux cheveux châtains et aux yeux clairs que les téléspectateurs ont découvert. Les deux hommes ont échangé un tendre baiser devant les caméras.

Alexis lui a ensuite tendu un dessin fait par ses enfants. "Tu es notre papa Top Chef. On t'aime très fort, tu vas gagner", était-il inscrit. De quoi faire fondre David en larmes. Et il était encore plus bouleversé en voyant sa fille et son fils arriver. Après qu'Hélène Darroze est venue le voir, le chef étoilé a confié que cela avait été compliqué après son coming out : "Il y a un tri qui s'est fait dans ma vie naturellement, parce que ça n'a pas été compris par certaines personnes. (...) Mon coming out a été une période difficile pour moi. Le fait d'avoir été jugé, catalogué, ça a été très difficile." Mais aujourd'hui, il est bien dans sa vie et assume sa situation personnelle à 100% : "Aujourd'hui, c'est une force de m'être assumé. C'est ça qui me rend plus fort pour avancer dans mes projets et dans ma vie. (...). Aujourd'hui, je n'ai pas peur de montrer qui je suis et de montrer ma vraie personnalité." Des confidences émouvantes.