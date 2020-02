David Galienne (Top Chef 2020), homosexuel : "L'assumer m'a libéré..."

À partir du 19 février 2020, David Galienne dévoilera ses nombreux talents culinaires sur M6, dans la nouvelle saison de Top Chef. Aujourd'hui chef du restaurant étoilé Le Jardin de plumes, situé à à Giverny en Normandie, le candidat de 30 ans souhaite défendre une cuisine végétale et de terroir. Bien décidé à "faire une entrée fracassante dans le concours" et à "marquer les esprits", il pourra compter sur son expérience ainsi que sur le soutien de sa famille et de son chéri.

"J'ai un parcours de vie un peu atypique. À 25 ans, je découvre qui est le vrai David. Dans ma vie, tout d'abord il y a eu Marie, la mère de mes enfants, qui restera l'unique femme de ma vie. Aujourd'hui, je suis divorcé et je vis avec Alexis, mon chéri", raconte-t-il dans son portrait diffusé au cours du premier épisode de cette onzième saison. Comme beaucoup, c'est avec une certaine appréhension que le jeune homme a fait son coming out tardivement. Papa d'une petite fille et d'un petit garçon, David se sent désormais libre d'être celui qu'il est vraiment. "Le fait d'assumer mon homosexualité m'a libéré, et ça se ressent aussi aujourd'hui dans mes assiettes", explique-t-il.

Par le passé, David Galienne a déjà relevé un défi de taille : cuisiner pour le président de la République, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. Le 13 juillet 2018, le jeune homme publiait sur son compte Instagram une photo de lui au côté du couple présidentiel. "Quelle journée !!! Faire à manger pour le président de la République, un chef trois étoiles au Michelin et mon secrétaire d'État préféré... c'est fait. Merci d'être venu découvrir notre belle Normandie et découvrir notre belle maison", écrivait-il en légende de sa publication. L'émission culinaire ne sera pas non plus sa première expérience télévisée puisque le candidat a déjà tourné, semble-t-il, au côté de Stéphane Bern pour Le Village préféré des Français.

Aujourd'hui, il compte beaucoup sur l'aventure Top Chef pour s'affirmer professionnellement, mais il est conscient que ce ne sera pas tâche aisée : "Je suis chef étoilé, donc c'est sûr que le jury va attendre énormément de moi, mais je suis prêt à tout donner !"

Rendez-vous le 19 février 2020 à 21h05 sur M6 pour le lancement de la onzième saison de Top Chef !