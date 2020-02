David Galienne (Top Chef 2020) déjà vu à la télévision

À partir du 19 février 2020, David Galienne fera le show sur M6, dans la nouvelle saison de Top Chef. Il tentera de séduire les membres du jury Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et le nouveau venu Paul Pairet. Contrairement à certains de ses concurrents, le candidat de 30 ans, qui est le chef du restaurant étoilé Le Jardin des plumes à Giverny (en Normandie), devrait être à l'aise devant les caméras. En jetant un oeil à son compte Instagram, on se rend compte qu'il a déjà fait des apparitions à la télévision.

En septembre dernier, c'est avec Stéphane Bern qu'il a tourné pour, semble-t-il, Le Village préféré des Français. L'émission n'a pas encore été diffusée, mais David Galienne a partagé une photo en compagnie de l'animateur de 56 ans. "Merci @stephane.bern.officiel d'être venu visiter et tourner avec @france3 sur notre beau village qu'est #giverny Vive l'#art et le #patrimoinefrancais #jardindesplumes #picorette #lamusardiere #food #foodart #thanks", a-t-il écrit en légende de la publication.