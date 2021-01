Jean Imbert en deuil : mort de sa grand-mère, à l'origine de son restaurant, tendre message

Le 1er janvier, Jean Imbert n'avait pas le coeur à la fête. Sur Instagram, le chef a annoncé la mort de sa grand-mère Nicole. L'ancien gagnant de Top Chef lui devait sa carrière, inspiré par sa cuisine et ses souvenirs de gamin. Une défunte qui avait d'ailleurs inspiré son restaurant.

Sur son compte, le chef a posté deux photos de lui et sa défunte mamie, une d'époque et une tirée de ses archives d'enfant. Une publication accompagnée d'un message, dans lequel il écrit : "Depuis hier, je pleure comme un enfant et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas facilement consolable. Je regarde les photos, les vidéos en boucle, je me rappelle chaque souvenir, chaque Noël chez toi, chaque dimanche. Je sais que je suis devenu cuisinier grâce à toi, personne ne faisait ce métier dans la famille, mais pour toi la cuisine ce n'était pas un métier, mais ton ADN. Et tu m'as transmis cette passion, l'envie d'en faire ma vie plutôt qu'un travail."

En 2019, Jean Imbert avait annoncé la fin de son restaurant L'Acajou, dans le chic 16e arrondissement de la capitale, pour le remplacer par Mamie. Un établissement inspiré par sa défunte grand-mère, autour de plats traditionnels, au fil des saisons et d'une cuisine un peu disparue des tables. En mars 2020, en pleine crise sanitaire, il fêtait le premier anniversaire de cet établissement.