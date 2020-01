Madonna blessée : elle annule une date de sa tournée et s'explique

Blessée pendant plusieurs semaines, Madonna a annoncé devoir annuler un concert prévu à Londres le 27 janvier prochain. L'immense artiste de 61 ans avait entamé une tournée mondiale intitulée Madame X Tour, avec de grandes chorégraphies et une scénographie physique. Sur Instagram, l'artiste américaine s'est excusée auprès de ses fans déçus de ne pas pouvoir la voir.

"Je suis profondément triste d'annoncer que je dois annuler un concert prévu à Londres le 27 janvier. Sur les conseils des médecins, je dois me reposer pendant quelques jours. Comme vous le savez tous, j'ai des blessures qui m'ont tourmentée depuis le début de la tournée, mais je dois écouter mon corps et placer ma santé avant tout", a écrit Madonna sur le réseau social.

"Compromettre l'intégrité de ma tournée est la dernière chose que je veux. Donc je vais continuer de le faire jusqu'à ce que je ne puisse plus. Comme toujours, chaque personne ayant acheté un ticket sera remboursée. Encore une fois, je suis profondément désolée de vous décevoir. Sachez que ça me fait plus mal au coeur que ce que vous imaginez d'annuler ne serait-ce qu'un concert. Merci encore pour votre compréhension", a poursuivi l'artiste.

Celle qu'on dit en couple avec l'un de ses danseurs avait déjà dû annuler trois dates en fin d'année 2019, dont la dernière de sa tournée américaine. Madonna promet que tous les autres concerts prévus à Londres seront assurés. Après le Royaume-Uni, elle posera ses bagages à Paris où elle donnera quatorze concerts au Grand Rex, du 20 février au 11 mars prochain.