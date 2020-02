Madonna en couple : elle embrasse Ahlamalik, publiquement, à pleine bouche

Papa confirme

Depuis des mois, Madonna et Ahlamalik Williams travaillent ensemble sur la tournée Madame X et ont chorégraphié ensemble le clip de la chanson God Control. Mais leur collaboration est nettement plus ancienne. Elle date très exactement de l'année 2015, bien avant que l'amour ne naisse entre eux.

Ces dernières semaines, le doute n'était d'ailleurs plus permis. Entre les apparitions nus sur un balcon et les sorties en famille, le père du danseur avait pris la parole auprès de TMZ, affirmant que l'amour n'avait pas d'âge et que son fils vivait actuellement "la vida loca". Leur idylle Vogue donc sur des eaux paisibles...