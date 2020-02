Madonna folle de rage après son dernier concert : "P*tain de censure !"

Elle n'a jamais été connue pour suivre les règles. Madonna, reine de la pop autant que de la provoc', a de nouveau tenté le diable lors de sa tournée Madame X, alors qu'elle performait sur la scène du Palladium Theatre de Londres. Arrivée en retard pour dévoiler ses chansons au public, le 6 février 2020, l'artiste n'a pas pu terminer le show comme elle l'entendait... et elle a tenu à dénoncer la salle sur les réseaux sociaux. "Les artistes sont faits pour perturber la paix, écrit-elle. Il était 23h05, j'ai dépassé le couvre-feu de cinq minutes. Il nous restait une chanson et le Palladium a décidé de nous censurer en baissant son rideau métallique qui pèse neuf tonnes sur nous. Heureusement, ils l'ont stoppé à mi-chemin et personne n'a été blessé. Merci beaucoup aux spectateurs qui ne sont pas partis, qui ne nous ont jamais quittés. Le pouvoir au peuple."

Difficile de dire pourquoi Madonna évoque une lourde barrière de fer. Dans la vidéo qu'elle a partagée, qui correspond à ce moment qu'elle dénonce, la chanteuse débute effectivement un titre avant que les traditionnels rideaux rouges en tissu ne se referment sur elle pour la stopper. Aucune trace d'un métal quelconque. Outrepassant les règles de la salle, elle a préféré franchir cette frontière textile pour rejoindre le public et poursuivre le spectacle en hurlant à plusieurs reprises "p*tain de censure !" La dernière fois qu'elle est apparue sur cette même scène, Madonna évoquait avec moult détails sa vie sexuelle. Ça change...