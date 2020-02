Madonna blessée, elle annule deux dates supplémentaires à Londres

La Madone s'essouffle et inquiète ses fans. Alors qu'elle est en pleine tournée pour son show Madame X, Madonna enchaîne les annulations. Après Boston et Lisbonne, elle vient d'annuler deux dates à Londres, le 4 et le 11 février.

Pourtant, son calendrier est bien chargé ! Huit concerts prévus à Lisbonne, quinze à Londres et quatorze à Paris, au Grand Rex. Mais ce que les fans ne savent pas, c'est que la chanteuse de Like a Virgin se surmène et en fait plus que ce que son corps ne le permet. C'est par le biais d'Instagram qu'elle a partagé ses émotions actuelles.

La star explique qu'elle a "plusieurs blessures" qui requièrent "six heures de rééducation tous les jours, trois heures avant le spectacle, trois heures après". "Je fais trois fois trop de shows que ne peut le supporter mon corps", continue-t-elle, en précisant qu'elle a "opté pour des chaussures plates" pour atténuer la douleur.

À 61 ans, Madonna avait déjà déclaré "écouter [son] corps et placer [sa] santé avant tout" bien que "déterminée à aller jusqu'au bout". Comme d'habitude, elle promet à son public de rembourser les billets des spectacles annulés, alors que ses fans de la première heure lui demandent de faire attention à elle et d'annuler l'ensemble de la tournée.

Après avoir annulé une des scènes de Boston en novembre dernier, elle avait déclaré être "accablée de douleur". "C'est un miracle si j'ai tenu jusque-là", ajoutait-elle alors. Elle devrait être à Paris du 20 février au 11 mars prochain pour quatorze concerts au Grand Rex, son public espère qu'elle sera remise et n'aura pas de nouveau problème !