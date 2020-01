Madonna : Détails très (trop ?) croustillants sur sa vie sexuelle en concert

Mais qui a dit que Madonna était en roue libre ? Les gens présents lors du concert qu'elle a donné à Londres le mercredi 29 janvier 2020, sans doute. Entre deux chansons, l'artiste de 61 ans n'a cessé de ponctuer ses discours de détails très précis à propos de sa vie sexuelle. "Comment est-ce qu'on appelle un homme avec un petit pénis ? La réponse, c'est que je n'en sais foutrement rien, a-t-elle hurlé au micro, comme le rapporte le Sun. Je n'ai jamais couché avec un homme qui a une petite b*te. Vous savez très bien que la taille compte, arrêtez de faire comme si ce n'était pas le cas !" Une confession qui fera sans doute plaisir à ses ex-maris et partenaires, de Guy Ritchie à Sean Penn, en passant par Kevin Sampaio ou Vanilla Ice.

Je suis bonne à ça, c'est ce qu'on m'a dit

Si vous vous demandiez quelles aptitudes sont mises en avant sur le curriculum vitae de Madonna, voilà qu'elle vient d'en dévoiler quelques lignes : "Habituellement, je me mets à genoux environ vingt minutes et c'est bon. Je suis bonne dans ce domaine, c'est ce qu'on m'a dit." En pleine tournée Madame X, la chanteuse a également plaisanté à propos de la transmission de maladies sexuellement transmissibles (MST) après avoir bu dans la canette de bière d'un spectateur et a expliqué qu'elle avait pour habitude de chercher ses assistants sur l'application de rencontres gay Grindr. Très bien, très bien...