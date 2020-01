Madonna : Inséparable de son nouveau tout jeune boyfriend

Madonna est en couple et le fait savoir désormais. Sur Instagram, elle n'hésite plus à poster des photos d'elle, ses enfants et son compagnon. Ce retournement de situation intervient après que le père d'Ahlamalik a donné une interview au site TMZ dans laquelle il officialise la relation de son fils avec la star.

Cela ferait un peu plus d'un an que Madonna est tombée sous le charme du danseur de 25 ans. Et la rumeur enflait ces derniers temps, après que tout deux ont été aperçus ensemble à différents endroits, aéroports, hôtels, etc...

Nous vous proposons de revenir sur cette love story dans notre vidéo ci-dessus.