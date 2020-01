Ladj Ly : Les "Misérables" nommé aux Oscars, le réalisateur "explose de joie"

Le drapeau bleu-blanc-rouge flottera bientôt (encore) sur Hollywood. Les Misérables de Ladj Ly est nommé dans la catégorie du meilleur film étranger aux Oscars.

Quelques jours après la cérémonie des Golden Globes où le film était en compétition face à Parasite de Bong Joon-ho (qui est reparti avec la récompense), le réalisateur de Montfemeil Ladj Ly a appris qu'il se rendrait le 9 février 2020 à la remise des Oscars, consécration ultime dans le monde du cinéma.

"Je donnais un cours à l'école [Kourtrajmé, NDLR] quand j'ai appris la sélection aux Oscars. On a explosé de joie, confie Ladj Ly au Parisien. On sait que, face à Parasite, on a très peu de chances de gagner, mais représenter la France, c'est déjà énorme. Comme le fait de réaliser 1,8 million d'entrées alors qu'on en espérait 200 000 ou 300 000." Et de continuer sur l'impact du film : "J'espère que ce film fera réfléchir la jeunesse : moi je suis parti de tout en bas...C'est un film politique, avec un message." Le réalisateur confirme aussi qu'il allait préparer un discours, en cas de victoire, car il "est nul en anglais".

Les Misérables est sorti le 10 janvier 2020 aux États-Unis, laissant les Américains "sous le choc" comme le raconte le cinéaste au Huffington Post. "Aux États-Unis, les gens étaient sous le choc de voir qu'en France il y avait des ghettos, c'est impressionnant. En fait, le film est universel. La misère ne concerne pas que la France. Les gens peuvent se reconnaître partout à travers cette histoire de violences policières."

Les Misérables raconte le quotidien dans la banlieue parisienne où une interpellation dérape lorsque trois flics de la BAC blessent gravement un enfant du quartier.

Un autre Français sera en lice ce soir-là, dans la catégorie meilleur long métrage d'animation : J'ai perdu mon corps", le très beau film de Jérémy Clapin.