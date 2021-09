Omar et Hélène Sy amoureux comme au premier jour : ils s'affichent complices dans le désert

Omar Sy et sa femme Hélène sont faits l'un pour l'autre et se sont bien trouvés ! Mariés depuis 2007 et en couple depuis plus de vingt ans, l'acteur de 43 ans et son épouse adorent se faire de petites déclarations d'amour via leurs comptes Instagram. La dernière en date est signée par madame.

Sur son profil, Hélène Sy a partagé une photo pleine de tendresse de son mari et elle, sous le soleil. "Soulmates" (Ames soeurs en anglais) note la mère de famille. Sur le cliché, on voit les ombres d'Omar Sy et de sa femme Hélène Sy s'enlacer dans le désert. Les rochers rouges et les buissons résineux font penser à un décor de film western : le couple se serait-il offert une escapade dans le désert de Movaje, en Californie, où il habite depuis quelques années ? Ou se trouve-t-il au Sénégal, pays d'origine de l'acteur et adopté par sa conjointe ? Quoiqu'il en soit, Omar et Hélène Sy croquent la vie à pleine dent et n'hésitent pas à partager leur bonheur avec leur communauté.