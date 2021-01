Omar Sy : Le bonheur au Sénégal avec Hélène, une "leçon de vie"

Quand Omar et Hélène Sy reviennent au Sénégal, c'est toujours un évènement. Les deux expatriés californiens ont publié plusieurs photos depuis le pays d'origine de l'acteur, le jeudi 28 janvier 2021. Pour l'association humanitaire Village pilote, qui défend les droits des enfants de la rue au Sénégal. Sur Instagram, on pouvait découvrir le programme de leur journée.

"Hélène Sy nous a accompagnés à des écoutes mobiles (identification, soin et sensibilisation des enfants de la rue) et Omar Sy a participé au reboisage de la grande Corniche de Dakar, avec nos jeunes et notre partenaire Ecolibri Sénégal", a écrit l'association Village pilote sur les réseaux sociaux.

Quelques minutes plus tard, Hélène Sy publiait une vidéo de son mari en train de discuter, puis rire et danser avec des enfants. Un grand sourire aux lèvres, l'acteur semble véritablement adorer partager ces moments de vie. Musique, danse de rue et haie d'honneur... la fête battait son plein dans ce petit village du Sénégal.

"La famille Sy nous soutient déjà depuis plusieurs années par des dons matériels et financiers ou en participant à nos actions sur le terrain", a ajouté l'association. Nouvelle télévision, atelier couture et menuiserie, maraîchage... les dons d'Omar et Hélène Sy se concrétisent et apportent une aide nécessaire aux populations locales.