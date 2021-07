Omar Sy comblé avec Hélène : 14 ans de mariage, photos inédites de la cérémonie

Hélène et Omar Sy sont en couple depuis plus de vingt ans. Ensemble, ils ont accueilli cinq enfants : deux garçons et trois filles, dont on connaît peu de choses. Très discrets sur leur vie privée, ils préservent l'anonymat de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ainsi, on ne connaît que les prénoms de Alhadji, Selly, Sabah et Tidiane.

Une relation fusionnelle débutée d'une manière presque mystique. Nous sommes au début des années 1990 lorsque Hélène et Omar Sy échangent leur premier regard, en marge d'une soirée de fin de tournage d'un clip. "J'arrive et je vois cette fille. Et il se passe un truc très bizarre. Je reconnais quelqu'un que je n'ai jamais vu", racontait l'acteur de Lupin (Netflix) dans le documentaire Omar Sy, c'est ta chance. "Ça s'est fait tellement naturellement. On n'a jamais trop su l'expliquer. Il est persuadé qu'on s'est vus dans une vie antérieure ou quelque part sans vraiment s'en souvenir", commentait Hélène Sy.

Un couple qui promet de continuer à nous faire rêver...