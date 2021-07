Diaporama Omar Sy comblé avec Hélène : 14 ans de mariage, photos inédites de la cérémonie

1 / 17 Omar Sy comblé avec Hélène : 14 ans de mariage, photos inédites de la cérémonie

2 / 17 Omar Sy et sa femme Hélène à la première du film "The Call of the Wild" à Los Angeles.

3 / 17 Omar Sy - Helene Sy - Archive - Remises des Césars 2012 - Arrivées tapis rouge - Paris - 25 février 2012

4 / 17 Omar Sy et sa femme Hélène Sy (boucles d'oreilles Messika) - Première du film "Jurassic World" à l'Ugc Normandie à Paris le 29 mai 2015.

5 / 17 Omar Sy, Hélène Sy - Photocall de la première du film L'Appel de la forêt (The call of the wild) à Los Angeles le 13 février 2020.

6 / 17 Omar Sy et sa femme Helene - Soiree pour la sortie du jeu "Fifa 14" a la Gaite Lyrique a Paris. Le 23 septembre 2013

7 / 17 Omar Sy et sa femme Hélène - J.M Weston organise un vide grenier caritatif au profit de l'association "CéKeDuBonheur", association présidée par Hélène Sy et qui déploie toute son énergie afin d'améliorer la qualité de vie des enfants et adolescents hospitalisés. De nombreux artistes ont répondu présent une fois de plus à l'appel de l'association, le 2 octobre 2016 à Paris. © Cyril Moreau/Bestimage

8 / 17 Omar Sy avec sa femme Hélène Sy - "Le Prince Oublié" au cinéma le Grand Rex à Paris le 2 février 2020. © Christophe Aubert/Bestimage

9 / 17 Omar Sy et sa femme Hélène - Avant-première du film "Yao" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

10 / 17 Omar Sy et sa femme Hélène - Avant-première du film "Yao" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

11 / 17 mar Sy et sa femme Hélène - 11ème cérémonie des Globes de Cristal au Lido à Paris, le 30 janvier 2017. © Rachid Bellak/Bestimage

12 / 17 Omar Sy et sa femme Hélène au vernissage de l'exposition "Vision by AG", au profit de l'association caritative CeKeDuBonheur, à la Piscine Molitor à Paris, le 30 novembre 2016. © Guirec Coadic/Bestimage

13 / 17 Omar Sy et sa femme Hélène - Avant première du film "Demain tout commence" au Grand Rex à Paris le 28 novembre 2016. © Coadic Guirec/Bestimage

14 / 17 Omar Sy et sa femme Hélène - 68ème gala de la croix rouge Monégasque dans la salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo à Monaco, le 23 juillet 2016. © Bruno Bebert/Bestimage

15 / 17 Omar Sy et sa femme Hélène - Avant-première du film "Chocolat" au Gaumont Champs-Elysées Marignan à Paris, le 1er février 2016. © Christophe Aubert via Bestimage

16 / 17 Omar Sy et sa femme Hélène - Inauguration de la boutique Audemars Piguet, 15 rue Royale, et présentation de la nouvelle collection Royal Oak Yellow Gold, à Paris, le 26 mai 2016. © Rachid Bellak/Bestimage