Top Gun : Arrivée décoiffante de Tom Cruise en hélicoptère, Jennifer Connelly glamour en longue robe

Quelle arrivée spectaculaire ! Mercredi 4 mai 2022 avait lieu l'avant-première mondiale du nouveau Top gun, le second volet des aventures du célèbre pilote de l'armée américaine (qui sera présenté à Cannes), 36 ans après le premier film. Une occasion toute particulière pour sortir l'artillerie lourde. Comme en témoigne l'apparition folle de Tom Cruise ... en hélicoptère.

La scène se déroulait au musée de l'USS Midway à San Diego en Californie, lieu idoine pour célébrer le retour du plus charismatique des pilotes de la Navy. Lors de l'événement les photographes ont pu assister à la descente d'hélicoptère de l'ex de Katie Holmes. A 59 ans, le comédien est apparu plus fringant que jamais dans un superbe costume trois pièces bleu marine et paré de ses fameuses lunettes de soleil. Tout sourire, la star était accompagnée de ses partenaires du film. A savoir, la ravissante Jennifer Connelly qui était on ne peut plus glamour dans une incroyable robe longue dorée au bras de son mari Paul Bettany. L'acteur Miles Teller était également de la partie et s'est affiché dans un costume bleu aux côtés de son épouse Keleigh Sperry. Une ribambelle de personnalités étaient présentes pour célébrer la première du film tel qu'Emma Brooks, Kara Del Toro ou encore Rachel McAdams (voir diaporama).

Dans cette suite, réalisée par Joseph Kosinski, du film culte de 1986, les fans retrouveront le personnage de Pete "Maverick" Mitchell, qui 30 ans après ses débuts continue de voler pour l'armée, refusant toutes promotions qui l'obligeraient à arrêter de piloter. Alors qu'il est chargé de former des jeunes diplômés au métier, Maverick fait la rencontre de Bradley "Rooster" Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick "Goose" Bradshaw. Hanté par son passé, Maverick devra alors affronter ses pires cauchemars et faire des sacrifices...