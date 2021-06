Omar Sy et M. Pokora : Soirée entre couples avec leurs épouses Hélène et Christina

C'est deux des plus grandes stars du moment en France et même à l'international pour Omar Sy. L'acteur de 43 ans cartonne dans la série de Netflix, Lupin. Un succès colossal qui a permis au gamin de Trappes de s'offrir une place de choix à Hollywood. Si la deuxième saison a été particulièrement attendue par les stars et aura permis au comédien de profiter de très bons moments, son grand pote M. Pokora n'est pas non plus en reste. Le chanteur de 35 ans vit lui aussi à Los Angeles depuis sa rencontre avec la belle Christina Milian. Véritable star de la pop en France, il est de retour depuis quelques jours ici et il a déjà fait pas mal parler de lui.

Réunis pour célébrer la réussite de Sabah

Copains depuis plusieurs années, les deux artistes passent pas mal de temps ensemble et c'était notamment le cas il y a quelques jours comme l'a dévoilé Hélène Sy, la femme d'Omar sur son compte Instagram. Une occasion spéciale puisqu'il s'agissait de la fête donnée en l'honneur de leur fille, Sabah, tout juste diplômée dans son lycée californien. Une très bonne nouvelle déjà mentionnée par son père, qui avait vu les choses en grand pour sa fille puisque comme le montre la série de photos publiée par Hélène Sy, M. Pokora et sa compagne, avec qui il vient d'avoir un nouveau bébé, étaient tous les deux présents pour célébrer ça.

L'occasion pour les deux couples de stars de nous offrir une belle photo à quatre sur laquelle on peut voir toute la complicité qui les unis. Accompagné du hashtag "SabahGrad2021", Hélène Sy a mis en ligne sa publication dimanche 27 juin. Aux côtés de Christina Milian, les deux femmes semblent ravis de se retrouver à cette petite fiesta organisée pour Sabah. Une publication qui a beaucoup plu puisque plus de 8 000 personnes ont liké le post et des stars comme Cathy Guetta et Nadia Farès ont commenté avec des emojis coeurs, tout comme M. Pokora d'ailleurs.