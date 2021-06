M. Pokora revient sur ses propos controversés sur la Covid-19

C'est l'heure du grand retour pour M. Pokora et sa petite famille, qui s'est récemment agrandie. Le chanteur est en France pour plusieurs mois avec sa femme Christina Milian, sa fille Violet (née en 2010) et leurs deux fils, Isaiah (né en 2020) et Kenna (né en 2021). L'occasion pour le grand pote de Tony Parker de faire le tour des médias français, lui qui est resté si longtemps de l'autre côté de l'Atlantique, bien installé à Los Angeles.

Matt était hier soir dans l'émission présentée par Thomas Sotto sur RTL pour discuter de son actualité et des derniers mois, très particuliers pour tout le monde en raison de la crise sanitaire. Si l'acteur a révélé qu'il serait bientôt au théâtre dans la pièce Grandes Ambitions aux côtés de Philippe Lellouche et Estelle Lefébure, il est également revenu sur ses propos polémiques lors du premier confinement en mars dernier. Très déçu de devoir annuler sa tournée, il avait eu des paroles très fortes qui ont poussé certains internautes à penser que l'interprète d'À nos actes manqués était devenu complotiste. "J'aurais mieux fait d'attendre un peu puisque quand je réagis, je le fais à chaud. Je suis dans les premiers à me mettre dans le bourbier. Puis, trois semaines après, tout le monde dit la même chose mais ça passe", a-t-il déclaré hier soir.

Quand je me suis plains, on voyait encore 40 000 personnes dans les stades et nous on nous disait 'non' parce qu'on était en extérieur.

Visiblement touché par les polémiques qui ont suivi, M. Pokora met en avant le peu d'informations disponibles à l'époque sur le virus, mais également sa façon d'être, parfois un peu impulsive. "C'est juste parce que j'ai comme habitude de réagir très vite quand les gens ne sont pas encore prêts à entendre ce genre de choses. Quand je me suis plains, on voyait encore 40 000 personnes dans les stades et nous on nous disait 'non' parce qu'on était en extérieur. C'est toujours un peu délicat au début de s'exprimer là-dessus", explique-t-il avec le recul.