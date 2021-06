M. Pokora et Christina Milian : sortie au resto avec leur fils ainé, avant le retour en France

En septembre prochain, M. Pokora, Christina Milian et leurs deux enfants (Isaiah et Kenna, 18 et 1 mois) s'installeront en France. En attendant, la petite famille profite encore du soleil de Los Angeles. Isaiah s'est d'ailleurs récemment prélassé en terrasse avec ses parents... sans son petit frère !

Comme en France, les restaurants et terrasses de Californie accueillent à nouveau les clients. M. Pokora et Christina Milian ont récemment été aperçus à celle du Mauro's Cafe, à West Hollywood. Ils y ont déjeuné avec leur fils aîné Isaiah, sans le petit Kenna, venu au monde le 24 avril dernier. Ainsi, les époux Matt et Christian (mariés à Paris le 9 décembre 2020) ont porté toute leur attention sur Isaiah. Le petit garçon était habillé d'un pull à capuche au motif camouflage et chaussé de baskets Sup, inspirées des Yeezy Boost 350 V2 de Kanye West. Déjà sensible au sport et plus particulièrement au basket, Isaiah pourrait aussi développer un intérêt pour le style et les sneakers.

C'est pour relever un nouveau défi que M. Pokora fera son retour en France, accompagné de sa petite famille ! Le chanteur de 35 ans fera ses débuts au théâtre dans la pièce Les grandes ambitions, avec Philippe Lellouche et Estelle Lefébure. Ils joueront au théâtre de La Madeleine, à Paris, à partir du 17 septembre prochain.

Un équilibre parfait entre deux pays

"C'est avec beaucoup d'excitation que je vous annonce mon nouveau défi ! Mon ami @phil.lellouche [Philippe Lellouche, NDLR] m'a fait lire Les grandes ambitions l'été dernier et j'ai beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP ri... C'est donc avec une grande joie que je vous annonce qu'on se retrouvera à partir du 17 septembre au théâtre de la Madeleine à Paris pour rire tous ensemble ! (...) Hâte de vous retrouver", avait annoncé Matt sur Instagram. Il s'était ensuite réjouit de faire découvrir la France à ses deux garçons.

"On a un équilibre parfait en vivant entre deux pays, on se suit, on se soutient, ça nous évite cette routine qui m'angoisse au plus haut point dans une vie de famille ou de couple, a confié M. Pokora au Parisien. Je suis ravi qu'Isaiah, au moment de dire ses premiers mots, soit entouré de Français. C'est important pour moi que mes enfants se sentent aussi bien français qu'américains."