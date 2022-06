"Ce rôle et pas un autre" : M. Pokora comblé avec ses fils, un bonheur immortalisé en photo

Comme beaucoup d'autres, M. Pokora était à l'honneur dimanche 19 juin, à l'occasion de la fête des Pères. Le chanteur de 36 ans a posté sur son compte Instagram un cliché en noir et blanc de lui-même accompagné de ses deux fils Isaiah et Kenna, nés de son union avec la chanteuse Christina Milian . "Ce rôle et pas un autre... Bonne fête des Pères. Au miens, aux vôtres et aux mères seules qui assument les 2 rôles", a t-il écrit en légende, sans oublier de rajouter un petit coeur à la fin du message. Une publication qui n'a pas manqué d'émouvoir ses fans, qui se sont empressés de complimenter sa jolie troupe.

L'ami d'Omar Sy nage donc en plein bonheur avec ses enfants et sa compagne, qu'il a épousée en 2020 à l'abri des regards indiscrets. Ils forment une magnifique petite famille recomposée puisque Matt Pokora est également lebeau-père de Violet, la fille aînée de Christina Milian, née de son union avec le rappeur américain The Dream et aujourd'hui âgée de 12 ans. Ils vivent tous ensemble du côté de Los Angeles.