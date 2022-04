M. Pokora, Christina Milian et Violet main dans la main : shopping en famille à Los Angeles

Le 6 avril 2022, M. Pokora, Christina Milian et sa fille Violet (12 ans, fruit de son amour avec The-Dream) ont fait une balade en famille à Los Angeles. Amoureux, les parents d'Isaiah (né en janvier 2020) et de Kenna (né en avril 2021) se sont affichés fusionnels et complices, la chanteuse n'hésitant pas à rire aux éclats dans les rues de Californie.

Habillée dans une robe courte à fleurs violette avec sac et baskets assortis, l'interprète du titre When You Look At Me a pris la pose avec des passants, sous les yeux admiratifs de son mari.