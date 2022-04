M. Pokora filme Isaiah : Airpods, couche et mouvements de danse, adorable vidéo de son fils à croquer !

A 36 ans, M. Pokora est un homme comblé ! Non content de cartonner dans les charts, il commence aussi à se faire une place de comédien (Le premier oublié, Les grandes ambitions). Côté vie privée, il est sur un petit nuage partageant sa vie avec sa femme, la chanteuse américaine Christina Milian. Ensemble, ils sont les parents de deux enfants : Isaiah (2 ans) et Kenna (1 an). Sur les réseaux sociaux, il ne résiste pas à partager son bonheur familial avec ses fans.

Mercredi 27 avril, M. Pokora a ainsi dévoilé une petite partie de son quotidien de père de famille en postant des vidéos de ses fils déjà en pleine forme, tôt le matin. On pouvait notamment voir son aîné s'activer sur un xylophone dès 8H30... Le lendemain, le chanteur a de nouveau partagé une vidéo prise à son domicile de Los Angeles sur laquelle on pouvait voir son grand fils se déhancher dans sa couche, Airpods dans les oreilles, au son d'une musique jusqu'ici inédite. "Isaiah valide le son enregistré aujourd'hui", précise son célèbre papa en commentaire.