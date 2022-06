M. Pokora : Sa compagne Christina Milian se moque de ses débuts dans Popstars

Voilà maintenant près de vingt ans que M. Pokora est présent dans la sphère musicale et médiatique française. Une longévité que le chanteur et mari de Christina Milian n'a manqué d'évoquer sur ses réseaux sociaux : "Août 2003, c'est comme ça qu'on s'est rencontré... J'avais 17 ans et j'étais un inconnu au milieu de 15 000 candidats... La moitié de ma vie donc, je l'ai passé sous vos yeux... Je suis passé de l'adolescent à l'adulte sous vos yeux, passé de l'artiste au père de famille sous vos yeux... 17 ans de carrière c'est un long marathon", avait écrit M. Pokora sur Instagram. Une longévité qu'il doit en grande partie à ses fans toujours aussi fidèles !

Christina Milian déterre le premier casting de son mari dans Popstars

Mais avant de devenir le grand artiste que l'on connait, M. Pokora est d'abord passé par la case départ. Nous sommes en 2003 dans la saison 3 de Popstars sur M6. Le jeune homme âgé alors de 17 ans ne s'appelle pas encore M. Pokora mais Matthieu Tota (son vrai nom). Tout juste venu de Strasbourg dont il est originaire, le futur membre du groupe Linkup se présente à l'un de ses premiers castings et reprend le titre Killing Me Softly With His Song du groupe Fugees.

Une délicieuse archive que sa femme Christina a partagé dans sa story Instagram en se moquant certes (gentiment) de l'accent français de son mari mais pas peu fière du parcours de ce dernier. "Mon bébé avec son super accent français devait probablement pas comprendre les paroles. Lol. Blague à part c'est incroyable de voir à quel point il revient de loin. J'aurai été si nerveuse d'auditionner pour ce genre d'émission et compétition. Très peu pour moi. Bien joué bébé. Tu as travaillé pour cela et regardes toi aujourd'hui !", a-t-elle écrit en légende de la vidéo en guise de soutien au père de ses deux enfants, Isaiah et Kenna et à sa brillante carrière ! En vivant aux Etats-Unis avec sa magnifique femme, le niveau d'anglais de M. Pokora s'est nettement amélioré.