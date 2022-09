Diaporama : M. Pokora "changé" par la paternité : il brise le silence sur sa vie de famille

Christina Milian et son mari M Pokora (Matt Pokora) à la première du film "Jurassic World Dominion" à Los Angeles, le 6 juin 2022.

Matt Pokora et sa femme Christina Milian au photocall lors de la première du film "Ambulance" à Los Angeles.

Christina Milian fait du shopping avec sa fille Violet et son mari Matt Pokora (M. Pokora) à Los Angeles le 6 avril 2022. Veuillez flouter le visage de l'enfant avant publication

Matt Pokora (M. Pokora) profite de la plage du Martinez et de la navette du palace, avec sa compagne Christina Milian et leur fille Isaiah, pour fuir la foule et se réfugier sur les îles au large de Cannes. Le 22 juillet 2020