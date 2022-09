M. Pokora et Christina Millian : leur coup de foudre inattendu, "des étincelles volaient partout"

La jeune femme avait raconté sur Instagram à quel point cette découverte sur leur date de naissance commune avait influencé leur rencontre. "Nous avons découvert que nous étions nés le même jour et notre attraction physique s'est transformée en une réaction chimique incontrôlable... La chimie et les étincelles volaient partout autour de nous !" avait-elle écrit en 2020 , lors d'un retour à Saint-Tropez. Suivi d'une magnifique déclaration à son mari : "Il y a 3 ans et 4 étés, j'ai rencontré mon meilleur ami, mon jumeau et la pièce manquante à mon puzzle juste ici dans ce même endroit où nous sommes aujourd'hui".

Matt Pokora avait également confié dans une émission sur C8 les dessous de cette rencontre qui a bouleversé son existence : "C'est le hasard de la vie. C'était dans un restaurant. J'entends une voix et je me dis : 'On dirait que c'est Christina Milian qui chante.' Je me suis retourné, elle était là et on nous a présentés." Super papa avec ses deux fils et sa belle-fille, il serait également "un amour avec sa femme".

Invitée dans l'émission Daily Pop de ENews, celle-ci avait dévoilé de son côté : "Il me parle français de temps en temps mais il parle parfaitement anglais. Je dois travailler mon français, mais on a notre propre langage. On est meilleurs amis, il est formidable avec ma fille. Je me suis juste dit qu'il était très sexy. J'avais entendu qu'il chantait, mais c'est tout."

Et partager la vie d'un collègue ? Elle adore : "On a la même passion. Je dois avouer, c'est la première fois que je suis avec quelqu'un qui me soutient autant dans ma carrière et dans mon rôle de maman. Ça fait du bien de se sentir aussi à l'aise. On est sur la même longueur d'ondes." Et on leur souhaite de fêter encore longtemps cet anniversaire commun !