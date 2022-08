M. Pokora dérangé à la plage avec ses enfants : le papa d'Isaiah et Kenna dépité

Être célèbre, cela engendre des complications et ce n'est pas M. Pokora qui dira le contraire. Il s'est d'ailleurs exprimé sur ce sujet sur les ondes de RTL mardi 30 août alors qu'il était venu faire la promotion de son nouveau single Qui on est qui marque son grand retour dans la musique. L'ancien coach de The Voice, qui revient de Saint-Tropez, s'est confié sur les méfaits de la notoriété, prenant pour exemple ses vacances à la plage avec sa famille.

"Cela fait partie des choses qui sont difficiles pour nous en tant qu'être humain de se dire : 'On va quitter la plage "parce que je n'ai pas envie d'être filmé ou photographié pendant trois quarts d'heure avec mes enfants dans l'eau" a-t-il déclaré, bien qu'il soit conscient que "95 % des gens ne sont pas mal intentionnés" lorsqu'ils décident de se munir de leur téléphone pour demander une photo. "Je ne m'en plains jamais, parce que ça fait partie du package" a-t-il ajouté, avant de nuancer : "Mais les gens doivent avoir conscience que c'est un métier qui demande beaucoup psychologiquement".

Un papa fier et comblé

Un handicap de son métier qui a peut-être joué sur sa décision de quitter la France pour s'installer à Los Angeles, loin des caméras et de l'exposition à laquelle il est confronté dans l'Hexagone. En Californie, il vit pleinement son rôle de père avec ses deux fils : Isaiah (né le 20 janvier 2020) et Kenna (né le 24 avril 2021) - nés de sa relation avec sa compagne Christina Milian - mais également avec Violet (12 ans) la fille aînée de l'actrice, fruit de son ancien amour avec le rappeur The Game.

Un statut dont il est très fier, en témoigne son post Instagram pour la fête des pères. "Ce rôle et pas un autre" écrivait-il en partageant un adorable cliché de lui en train de porter ses deux fils et leur faire un câlin. "C'est vraiment une telle bénédiction. Regarder nos petits bonhommes grandir me motive tous les jours - parfois au point que je suis dépassée car je veux faire tellement de choses à la fois pour eux et pour moi" écrivait sa chérie sur le réseau social en février dernier.

Une famille qui, malgré l'énergie que cela demande de s'en occuper, comble de bonheur le chanteur et sa dulcinée.