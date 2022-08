M. Pokora et Christina Milian : Départ de Saint-Tropez en jet privé avec les enfants, après une grosse soirée

Toutes les bonnes choses ont une fin et pour M. Pokora et Christina Milian, les vacances sur la côte d'Azur viennent de s'achever. Il faut dire que le couple de stars a bien profité de ce superbe séjour dans le sud de la France où ils ont pu retrouver plusieurs de leurs bons amis. Pour clore ce beau chapitre, ils ont eu la chance de se voir offrir une magnifique visite en hélicoptère du château de la Mascaronne racheté par Tony Parker et qui a repris la production de vin sur le domaine. Un beau moment entre amis qui s'est poursuivi dans la soirée et sans leurs deux enfants, Isaiah et Kenna Tota puisqu'ils se sont retrouvés à Saint-Tropez avec le célèbre basketteur, accompagné par son amoureuse Alizé Lim et son petit frère, T.J. Parker.

Une soirée enflammée dans un restaurant grec très célèbre de Saint-Tropez et où l'une des traditions est de casser des assiettes ! Les célébrités ont pu y passer une belle soirée pendant laquelle ils ont pu manger, danser, mais également boire. Comme on peut le voir dans la story de Christina Milian, les shooters se prennent sur la tête (les vidéos sont à retrouver dans le diaporama) et Alizé Lim s'y est notamment essayée.

Une belle soirée à laquelle le célèbre Jean-Roch était également convié et il n'a pas hésité à partager plusieurs vidéos pour montrer l'ambiance de folie qui régnait à l'intérieur du restaurant, qui s'est vite transformé en boîte de nuit et M. Pokora et sa bande ne se sont pas fait prier pour faire tourner les serviettes ! Après cette belle dernière soirée, c'était l'heure du départ pour la petite famille, comme Christina Milian l'a indiqué. "Au revoir Saint-Tropez ! On a eu un superbe été", écrit-elle sur la photo, juste avant de prendre son jet privé direction les États-Unis.

Pléiade de stars au VIP Room tout l'été

Un été rempli de monde et surtout de stars sur la côte d'Azur et ce n'est pas Jean Roch qui dira le contraire. Le propriétaire du VIP Room a vu les célébrités défiler dans son prestigieux établissement. L'artiste Richard Orlinski était présent avec sa compagne Elisa Bachir Bey, tout comme l'humoriste Kheiron, qui a pris la pose au côté du footballeur, Riyad Mahrez. Le designer star Ora-ïto s'est également rendu dans la boîte de nuit qui a vu défiler les personnalités tout au long de l'été.