Tony Parker très généreux : hélicoptère, vin... Il offre une journée de rêve à M. Pokora et Christina Milian

Tony Parker est vraiment un touche-à-tout qui réussit à peu près tout ce qu'il entreprend. Véritable prodige du basket, il est devenu incontestablement le meilleur joueur français de l'histoire de la NBA et une véritable légende outre-Atlantique. Non content de cette première carrière brillante, il a décidé de revenir en France pour poursuivre sa vie professionnelle et depuis quelques années, il multiplie les projets. Après être devenu président du club de basket de l'ASVEL, il a décidé d'investir dans le sport d'hiver en rachetant tout bonnement deux stations de ski ! Mais il ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin et depuis quelque temps, il a également pris des parts dans un vignoble situé en Provence.

C'est du côté du château de la Mascaronne que l'ex d'Eva Longoria a décidé d'investir son argent, conjointement avec un entrepreneur français. Une nouvelle aventure qu'il espère fructueuse et dont il est très fier puisqu'il a invité son grand copain Matt Pokora à visiter les lieux et il a même eu droit à un tour d'hélicoptère de l'immense propriété, en compagnie de son fils. Une balade dans les airs qui a visiblement fatigué son fils Isaiah, comme on peut le voir dans sa story. Sur une vidéo prise par Christina Milian, on aperçoit le chanteur à l'avant de l'hélicoptère avec son fils à ses côtés. "Oui, je tiens la tête de mon fils pendant qu'il dort", écrit-il, hilare.

Dégustation de vin et soirée de folie à Saint-Tropez

Après cette belle après-midi et une petite dégustation du vin de Tony Parker, le couple a passé une soirée de folie en compagnie de l'ancien sportif et de sa compagne, Alizé Lim. Pour cela, ils se sont retrouvés dans un restaurant grec de Saint-Tropez où les animations ne manquent pas ! Entre danses traditionnelles, jet d'assiettes au sol et repas succulent, les amis s'en sont donnés à coeur joie. Une soirée qui s'est terminée dans la fête et la bonne humeur, comme on peut le voir sur les vidéos postées par Matt Pokora (à retrouver dans le diaporama).

Une superbe journée pour les stars qui profitent à fond de leurs vacances sur la côte d'Azur !