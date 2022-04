Tony Parker se lance dans un nouveau business très juteux !

On n'arrête plus Tony Parker ! L'ancienne star de la NBA est un boulimique de travail et il n'arrête plus d'enchaîner les projets depuis la fin de sa carrière de sportif de haut niveau. Devenu une référence dans son sport, il est président du club de l'ASVEL à Lyon, mais ce n'est pas tout. Il y a quelques années, il a décidé de racheter deux stations de ski, rien que ça ! Un projet qui a d'ailleurs un peu de plomb dans l'aile si l'on en croit les dernières informations. À côté de ça, l'ex d'Eva Longoria a également retrouvé l'amour au côté de la belle tenniswoman, Alizé Lim.

Inséparables, les deux tourtereaux sont très souvent ensemble, que ce soit à Paris ou pendant leurs vacances. Passionné d'équitation Tony Parker a également une écurie et il se retrouve d'ailleurs en concurrence avec une autre star du sport dans ce domaine. Si vous pensiez que tous ces projets allaient calmer l'ancien meneur de l'équipe de France, vous aviez tort ! Comme nous l'apprend Var-Matin, ce dernier vient de s'associer avec l'entrepreneur Michel Reybier pour un projet autour du vin. Les deux hommes viennent de racheter le domaine du Château La Mascaronne. "Notre engagement commun au sein des domaines viticoles va nous permettre d'accélérer leur développement notamment à l'international. L'excellence de nos produits alliée à la notoriété mondiale de Tony ouvrira de nouvelles perspectives au Château La Mascaronne", déclare Michel Reybier.

J'ai à coeur de m'investir à ses côtés et de porter encore plus loin ces domaines d'exception

Visiblement tout heureux de ce nouveau projet, Tony Parker s'est rendu à Saint-Tropez pour sceller le deal. "Je suis heureux de m'associer à Michel Reybier avec qui l'envie d'avancer sur un projet commun fut une évidence. J'ai à coeur de m'investir à ses côtés et de porter encore plus loin ces domaines d'exception", a déclaré le grand copain de M. Pokora, dans des propos retranscrits par Var-Matin. Pour l'heure, le montant de la participation du champion n'a pas été révélé.

Un nouveau projet très ambitieux donc pour Tony Parker, qui souhaite faire connaître ce domaine à l'international. Très occupé par ses divers projets, espérons pour lui qu'il soit aussi doué avec les vignes qu'avec un ballon de basket !