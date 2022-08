Tony Parker en couple avec Alizé Lim : vacances de rêve en Sardaigne, avec un célèbre chanteur !

Quelques jours en amoureux, cela ne pouvait que leur faire du bien ! En couple depuis mars 2021, l'ex-basketteur Tony Parker et sa compagne, l'ancienne joueuse de tennis Alizé Lim, se sont offert un petit séjour en duo au coeur de la Sardaigne, un moment parfait pour décompresser après une année chargée. Toujours très proche, le couple a profité de quelques jours ensoleillés avant de retrouver un couple d'amis très connu : Matt Pokora et Christina Milian !

Le chanteur français, qui vit désormais avec sa femme et toute sa petite famille à Los Angeles, est en effet un ami de longue date du sportif. Régulièrement, les deux hommes s'offrent même des petites virées ensemble pour assister à des matchs de basket, aux USA ou en France. Alors autant dire que pendant ces quelques jours, ils ont bien s'amuser... d'autant que leurs deux compagnes ont l'air de s'entendre à merveille !

Les deux couples s'étaient déjà retrouvés au début de l'été à Paris pour une soirée endiablée, qui a dû leur donner envie de partir un peu plus longtemps ensemble. En revanche, on ne sait pas si leurs enfants étaient de la partie : les petits Isaiah et Kenna, 2 ans et demi et 1 an et demi, étaient peut-être restés chez la famille de Matt Pokora, qui ne les voit pas souvent en raison de l'éloignement. Tony Parker quant à lui est papa de deux fils, Josh, 8 ans et Liam, 6 ans, qui étaient sûrement restés avec leur mère, Axelle, dont il s'était séparé en 2020.

Deux petits garçons qui restent sa priorité, bien que sa relation avec Alizé Lim semble de plus en plus sérieuse : les amoureux passent tout leur temps ensemble et enchaînent les séjours et les activités dans le monde entier, s'affichant sur les réseaux sociaux.