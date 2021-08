Tony Parker et ses fils s'éclatent : kayak et jacuzzi... Alizé Lim les retrouve pour honorer Liam

L'ASVEL Lyon-Villeurbanne dont il est le propriétaire, les courses hippiques, l'agence TT Global Management (qu'il a co-fondé avec Teddy Riner)... Depuis la fin de sa carrière de basketteur en 2019, Tony Parker déborde de projets ! Lui aussi a bien mérité ses vacances, dont il profite dans le sud de la France. Le compagnon d'Alizé Lim s'éclate avec ses deux fils, Josh et Liam...

La Côte d'Azur est une des destinations de vacances préférées des stars. Tony Parker y a lui aussi jeté l'ancre. Il profite du soleil et de la mer avec ses deux garçons, Josh et Liam (7 et 6 ans) et a partagé certains de leurs moments de complicité sur Instagram.

Dans sa story du lundi 2 août, TP s'est filmé à bord d'un yacht en compagnie de M. Pokora, son épouse Christina Milian, l'ancienne footballeuse Laure Boulleau et son compagnon, plongeant en mer et en train de faire du jet-ski avec son fils aîné Josh.

Il a également publié une photo de ses deux garçons et lui sur un kayak. Le fait que Josh et Liam n'aient pas de gilets de sauvetage sur le cliché a inquiété certains de ses followers. Plus tard, les enfants ont le droit de profiter du jacuzzi. L'ancien compagnon d'Eva Longoria a également profité de la journée du 3 août à la mer pour célébrer l'anniversaire de son fils Liam qui a soufflé ses 6 bougies ! Et pour l'occasion, Alizé Lim, qui était partie en Suède pour les besoins d'un tournage, les a rejoint pour faire la fête.