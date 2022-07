M Pokora et Christina Milian : Soirée très arrosée à Saint-Tropez avec un célèbre couple

"Opaa !" Pour M. Pokora et Christina Milian, la virée estivale à Saint-Tropez est devenue une tradition pour le couple qui s'était rencontré dans cette ville en 2017. Cette année encore, les parents d'Isaiah et de Kenna ont d'ailleurs fait une halte dans un lieu qu'ils affectionnent tout particulièrement, le restaurant grec Opa. Sur place, ils ont pu retrouver leurs amis Caroline Receveur et Hugo Philip (parents du petit Marlon), également fans de l'établissement. Une soirée alcoolisée pendant laquelle les couples ont dégusté de nombreux shooters et cassé de nombreuses assiettes, comme le veut la tradition grecque qui effectue ce geste afin de chasser les maux intérieurs et la colère. Et à en voir les images, les amoureux avaient bien besoin de se défouler !

Après un délicieux repas, les deux couples ont poursuivi la soirée au VIP Room de Saint-Tropez, accueillis par leur ami Jean Roch. Comme chaque année, Christina Milian (mère d'une petite Violet âgée de 8 ans avec son ex-mari Terius Youngdell Nash, alias The-Dream) et M. Pokora - qui se sont mariés en 2020 à Paris - se sont souvenus avec émotion et tendresse de leur première rencontre et de leur coup de foudre dans cette ville de la Côte d'Azur.

Il y a quelques années sur Instagram, l'interprète du titre When You Look At Me avait raconté cette soirée qui a bouleversé toute sa vie : "Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le mec le plus sexy que j'avais rencontré cet été. Il me le fallait ! J'avais regretté de ne pas m'être plus apprêtée pour cette soirée. Mais je ne pensais rencontrer personne un lundi soir..."