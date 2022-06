Caroline Receveur, un deuxième enfant Hugo Philip ? Pourquoi elle n'en veut pas (pour le moment)...

Maman d'un craquant petit blond prénommé Marlon âgé de 3 ans, Caroline Receveur a accepté de répondre à des internautes qui souhaitaient savoir si elle envisageait ou non d'avoir un deuxième enfant avec Hugo Philip. Au cours d'une session de questions/réponses Instagram le 12 juin 2022, l'influenceuse a ainsi expliqué ne pas être prête à tomber une nouvelle fois enceinte et être d'ailleurs parfaitement comblée avec son fils unique Marlon. "Ce n'est prévu au programme", a-t-elle d'abord indiqué, expliquant ensuite son choix par plusieurs raisons.

Très proche de son fils, elle tient avant tout à maintenir un équilibre autour de lui avant d'imaginer concevoir un autre enfant. "On est très fusionnels avec Marlon, c'est notre priorité avec Hugo. On est jamais partis seuls tous les deux sans Marlon depuis sa naissance (par choix) et on commence seulement à trouver un équilibre vie famille, pro, perso depuis un an je dirais. On ne veut pas gâcher cette stabilité qui n'est pas évidente à maintenir", a-t-elle ainsi confié.

Je ne ressens pas l'envie viscérale d'avoir un enfant

Ayant perdu son papa très jeune, Caroline Receveur a également plusieurs fois expliqué avoir des traumatismes concernant la santé qu'elle n'arrive pas encore à contenir. "Je n'ai pas encore appris à canaliser mes angoisses pour avoir la force d'en affronter de nouvelles avec un nourrisson", révèle-t-elle. Très prise par son travail, la jeune femme confie aussi vouloir se consacrer, tout comme son époux, à "1000 %" à leurs marques Cruel Pancake et Cosmic Goddess.

Enfin, Caroline Receveur a fait savoir qu'elle ne souhaite pas céder à différents types de pressions de la société. "Le fait que Marlon soit fils unique, soit trop éloigné en âge du deuxième ou mon horloge biologique ne sont pas de bonnes raisons pour moi de faire un enfant à tout prix" a-t-elle ajouté, avec beaucoup de pragmatisme.

Pour conclure, elle a indiqué ne pas fermer la porte à la conceptiond'un autre enfant mais uniquement lorsqu'elle se sentira intimement prête. "Je ne ressens pas l'envie viscérale d'avoir un enfant actuellement. Si on décide de faire un deuxième enfant Hugo, nous le ferons avec beaucoup d'amour comme nous l'avions souhaité pour Marlon", a conclu la jolie rousse.