Caroline Receveur : Très émue, elle rend hommage à son défunt papa

Toujours très émue lorsqu'il s'agit de son papa, Caroline Receveur lui a rendu un tendre hommage le 29 mai 2020. Quatre ans après sa mort, la jeune femme a publié une ancienne photographie de son père lorsqu'elle était enfant.

Sur le cliché, on découvre Jacky et sa fille à la plage. Elle écrit : "Papa, 4 ans déjà... Ton énergie, ta force et ton amour me poussent un peu plus chaque jour à me dépasser et à te rendre fière. Tu me manques..." Quelques minutes plus tard, la maman de Marlon (né le 6 juillet 2018) a partagé une musique pour son père. Dans une voiture, la jeune femme de 32 ans a apparemment eu la surprise de tomber sur une chanson qui lui rappelle son papa : le titre Comme c'est bon de Jenifer. Elle écrit : "Un si joli signe... Ce que je dirais à mon papa si je pouvais le voir ne serai-ce qu'une minute, merci Jenifer pour cette chanson qui me donne les larmes aux yeux en ce jour si particulier".

Décédé en 2016, Jacky Receveur était un ancien footballeur dans les années 70. Privé de la parole et de presque toutes ses facultés physiques après un AVC survenu en 2007, sa souffrance était telle qu'il avait préféré mettre fin à ses jours. Interviewée dans l'émission Salut les terriens ! face à Thierry Ardisson, la chérie d'Hugo Philip avait évoqué le combat douloureux qu'avait vécu son papa. "Il n'avait plus usage de la parole, il ne marchait plus et pesait 50 kilos." Très spirituelle, Caroline reste malgré tout persuadée que son père veille toujours sur elle et avait d'ailleurs déclaré au magazine Paris Match en 2018 : "Je regretterai toute ma vie qu'il ne puisse m'amener à l'autel le jour de mon mariage, mais j'ai une certitude : il reste à jamais mon ange gardien." Un papa qui pourrait être fier de sa fille, devenue depuis une influenceuse incontournable.