Caroline Receveur : Craquage avec ses deux hommes pendant le confinement

Quant à savoir si la famille pourrait à nouveau s'agrandir, Hugo Philip s'était exprimé sur le sujet janvier dernier. "Le bilan, c'est qu'on va attendre encore un peu avant le deuxième", avait avoué l'ancien candidat de Danse avec les stars dans ses stories Instagram.

C'est également lors de ce même mois de janvier que Caroline Receveur et Hugo Philip avaient fêté leurs trois ans d'amour. "Il y a trois ans jour pour jour, je croisais dans la rue celle qui allait bouleverser ma vie, me faire tomber pour la première fois amoureux, me faire devenir Papa. (...) Trois ans plus tard, quand certains films prétendent que la magie disparaît, tu continues de me fasciner, de m'inspirer et de me rendre chaque jour un peu plus fou amoureux de toi. I Love you", s'était épanché Hugo Philip.