Hugo Philip "fou amoureux" de Caroline Receveur : le couple fête ses trois ans

Entre Caroline Receveur et Hugo Philip, c'est une affaire qui roule. Parents d'un petit garçon prénommé Marlon, ils sont aussi amoureux qu'au premier jour. L'ancien candidat de Danse avec les stars a tenu à le prouver en postant un message adorable à l'attention de sa belle pour leurs trois ans d'amour. En effet, ce vendredi 10 janvier 2020 correspond à l'anniversaire de leur rencontre.

Sur Instagram, Hugo Philip s'est donc laissé aller à l'émotion. "Tous ces gens qui courent sans s'arrêter, se croisent sans se voir, se frôlent sans se toucher, alors qu'il suffirait de si peu, un instant, un arrêt, une parole, un sourire, pour que leur existence soit transformée, philosophe-t-il sous une série de clichés. Il y a trois ans jour pour jour, je croisais dans la rue celle qui allait bouleverser ma vie, me faire tomber pour la première fois amoureux, me faire Trois ans plus tard, quand certains films prétendent que la magie disparaît, tu continues de me fasciner, de m'inspirer et de me rendre chaque jour un peu plus fou amoureux de toi. I Love you."

Une déclaration enflammée qui a bien évidemment touché en plein coeur Caroline Receveur. En commentaire, la businesswoman de 32 ans a inscrit avec surprise et joie : "Awww mon amoureux." En outre, ce sont les internautes qui ont fondu face à l'amour passionnel entre les deux. "On rêve d'avoir une relation comme la vôtre", "Le texte dont rêvent toutes les femmes", "Cette mignonnerie du jour... On adore !" peut-on lire. De son côté, Caroline Receveur s'est montrée plus pudique quant à l'expression de ses sentiments sur la Toile. La jeune maman s'est contentée de souhaiter un bon anniversaire à leur couple en inscrivant la date où tout a commencé pour eux. Voilà un couple qui a tout pour faire rêver !