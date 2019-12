Caroline Receveur scintillante au bras d'Hugo et ambiancée par Gad Elmaleh

Mettre un peu de paillettes dans la vie des enfants malades, telle est la mission de l'association Make-A-Wish, et elle résonne encore plus en cette période de Noël. Le gala annuel de la fondation s'est tenu le 9 décembre à Paris en présence d'un parterre de personnalités.

Sur le photocall de la chic soirée, qui a donné lieu à une vente aux enchères avec pour ambition de réaliser de nombreux voeux d'enfants gravement malades, il fallait donc compter sur l'influenceuse Caroline Receveur, scintillante dans un ensemble argenté de la créatrice RaisaVanessa. La jeune femme a pris la pose au côté de son amoureux et père de son fils Marlon, le charmant influenceur Hugo Philip.

Il fallait également compter sur Anne Roumanoff, l'artiste Zoulliar, les chanteuses Charline Mignot (Vendredi sur mer) et Suzane, le chef cuisinier Christian Constant ou encore Edgar Grospiron et sa femme Nathalie, Lena Malhouf (Lena Situations)...

Cette année, la soirée était parrainée par le comédien et humoriste Gad Elmaleh – qui a annoncé un nouveau spectacle qui abordera notamment les accusations de plagiat – et présentée par Christophe Dechavanne. Le duo s'est retrouvé sur scène, avec maître Alexandre Millon, pour la vente aux enchères. Gad a aussi arpenté les allées de la salle, essayant de vendre une bague à Caroline Receveur sous les yeux d'Hugo !

Grâce aux partenaires de l'association, ambassadeurs et personnalités, de très beaux lots étaient en jeu : une pièce Baccarat, quatre places carré or pour le spectacle d'Anne Roumanoff avec accès au cocktail privé, une nuit pour deux personnes à l'hôtel Lutetia, réaliser le voeu de Léa (un stage d'équitation avec Kévin Staut), un séjour de 7 nuits au Club Med en Europe / Afrique ou encore une oeuvre de Zoulliart, un dîner pour deux personnes à la Maison Blanche, une journée magique à Disneyland Paris avec Disney VIP Tours, une nuit pour deux personnes au Fouquet's, deux allers-retours pour New York en business, une combinaison d'Inès Taittinger, une carafe de whisky Glenmorangie Cast 237, un baptême en voiture de rallye aux côtés de Sébastien Ogier et enfin réaliser le voeu de Sarah (aller sur le tournage de Demain nous appartient).

Thomas Montet