Caroline Receveur de sortie avec Hugo Philip, elle tombe sur... son ex

Caroline Receveur va faire des envieux ! Mercredi 13 novembre, la jolie blonde de 31 ans était de sortie à Paris à l'occasion de la soirée organisée par la marque Boss. Dans un tailleur noir à la coupe impeccable, elle a fait ressortir son côté businesswoman. Mais ce n'est pas son look qui a fait sensation pour une fois.

Au cours de la soirée, Caroline Receveur a eu l'opportunité de rencontrer l'un des ambassadeurs de la compagnie de vêtements, à savoir l'acteur Jamie Dornan. Le duo a même posé ensemble devant les photographes présents. Sur Instagram, elle s'est empressée de partager cet instant au côté de la star de 50 Shades of Grey, ce qui lui a valu une tonne de commentaires. Mais si Caroline Receveur semble avoir succombé au charme de l'acteur britannique, son chéri Hugo Philip n'était pas bien loin. En effet, lui aussi était convié à la soirée de lancement d'un nouveau parfum de la marque. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul.

Un panel de célébrités a fait le déplacement à l'hôtel Mandarin Oriental pour rencontrer le comédien britannique, dont l'un des ex de Caroline Receveur. Il s'agit de Valentin Lucas avec qui elle est restée quatre ans en couple. En 2016, ils annonçaient leur rupture et, cinq mois plus tard, l'influenceuse tombait sous le charme d'Hugo Philip avec qui elle a accueilli un petit garçon en juillet 2018.

Mais à en croire les vidéos partagées par Valentin en story, les ex-amants terribles n'ont pas passé la soirée ensemble. Toutefois, l'entente semble être au beau fixe. Il faut dire qu'ils sont toujours associés dans la société Wandertea, une marque de thé bien-être.

Parmi les invités triés sur le volet, il y avait également les anciennes Miss Rachel Legrain-Trapani et Laury Thilleman, toutes les deux accompagnées de leurs compagnons respectifs, Valentin Léonard et Juan Arbelaez. Le nouveau petit ami d'Iris Mittenaere a aussi été aperçu, mais sans sa reine de beauté.