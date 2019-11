Caroline Receveur : La surprise romantique d'Hugo Philip pour son anniversaire

La maman de Marlon (1 an) a également reçu une très belle surprise de la part de son chéri. L'ancien candidat de Danse avec les stars a préparé un gâteau d'anniversaire très spécial à Caroline. Au centre d'une assiette blanche, on découvre un délicieux oeuf Kinder. En guise de bougie, le lannequin de 30 ans a piqué un cure-dents sur l'oeuf pour y accrocher un petit morceau de papier. "Joyeux anniversaire Bibou" peut-on lire sur son petit panneau improvisé. Amusée, l'ancienne candidate de télé-réalité a partagé sa friandise en story et écrit : "Quand t'as pas de bougie mais que ton homme est beaucoup trop mignon". En effet, on peut voir que le bout de papier a été brûlé à une extrémité telle une vraie bougie. Un homme beau, bien bâti et créatif !