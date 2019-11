Caroline Receveur et Hugo Philip torrides pour leur folle soirée d'Halloween

A l'instar de Sylvie Tellier et sa famille ou de la fille d'Eminem Hailie Jade, Caroline Receveur et Hugo Philip ont fêté Halloween, le 31 octobre 2019. Ils n'ont bien entendu pas manqué de partager leur folle soirée sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de leurs fans.

Les parents de Marlon (1 an) ont débuté la soirée dans les locaux de la société Webedia, à Levallois-Perret. Ils ont posé complices sur une terrasse afin de dévoiler leurs "beaux" costumes. Hugo Philip a opté pour LE déguisement qui est le plus en vogue en ce moment, celui du Joker. Il faut croire que le film réalisé par Todd Phillips et dans lequel joue Joaquin Phoenix a encore plus mis ce personnage sous le feu des projecteurs. Caroline Receveur portait quant à elle une perruque rose, un pull bordeaux sur lequel étaient inscrits des signes chinois et un pantalon rose transparent. Elle n'avait bien entendu pas oublié de se faire un maquillage d'enfer pour fêter Halloween.

Une fois leur séance photo terminée, le candidat de Danse avec les stars 2019 et sa belle se sont rendus à L'Arc Paris, une boîte de nuit située non loin des Champs-Elysées. Déchaînés, ils ont dansé (jusqu'au bout de la nuit on imagine), comme on a pu le découvrir grâce aux vidéos qu'ils ont partagées en stories. En plus d'avoir bougé au rythme de la musique aux côtés de leurs amis, ils se sont offert une petite danse en duo au cours de laquelle ils se sont embrassés. Une soirée qui devrait rester dans leurs annales tant l'ambiance semblait au rendez-vous.