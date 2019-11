Sylvie Tellier fête Halloween : photo mortelle avec son mari et ses enfants

Jeudi 31 octobre 2019, il fallait s'attendre à voir des sorcières, zombies ou autres personnages effrayants sortir de nulle part dans la rue ou sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes fêtaient Halloween de par le monde et se déguisaient pour l'occasion. Sylvie Tellier a souhaité passer cette journée spéciale en famille, comme elle l'a dévoilé sur son compte Instagram.

La directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation de 41 ans a en effet posté une photo effrayante pour Halloween. On la découvre sur le perron d'une maison, entourée de son mari Laurent et de ses enfants Oscar (9 ans, fruit de son union passée avec Camille Le Maux) et Margaux (5 ans, né de son union avec son époux). Les deux garçons sont déguisés en Joker, personnage plus que jamais sous le feu des projecteurs grâce au film actuellement en salle porté par Joaquin Phoenix. Sylvie Tellier et sa fille sont quant à elle déguisées en Harley Quinn, la compagne de l'ennemi de Batman. "Surveillez votre porte car nous pouvons débarquer chez vous à tout moment ce soir!! #halloween #joker #harleyquinn #family #deguisement", a-t-elle légendé sa publication qui a déjà recueilli près de 8 000 "j'aime" en une heure.