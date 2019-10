Sylvie Tellier maman : Tendre photo avec son fils Roméo qui a bien grandi

Sylvie Tellier, ancienne Miss France 2002 et aujourd'hui directrice générale de la Société Miss France, est une femme d'affaires qui vogue sur tous les fronts, ou presque. Elle est également l'heureuse maman de trois beaux enfants, pour qui elle ne cesse de clamer son amour sur les réseaux sociaux. Lundi 14 octobre 2019, c'est son petit dernier qui a eu droit à un tendre message.

Maman de Roméo depuis le 14 juillet 2018, Sylvie Tellier a profité de cette date un peu spéciale pour souhaiter à son fils un joyeux "moisiversaire". Âgé de 15 mois, le petit garçon a bien grandi, comme nous le montre la jolie photo postée par l'ancienne reine de beauté sur son compte Instagram. Sur cet instantané, on peut voir Sylvie Tellier allongée sur son canapé et portant son bout de chou au-dessus d'elle. Mère et fils arborent de grands sourires. En légende, elle écrit : "Quinze mois que tu illumines nos vies", suivi d'un petit coeur rouge.