Sylvie Tellier et ses enfants : blessée en bateau, elle montre son "bobo"

Après avoir passé quelques jours avec les Miss à Saint Tropez, Sylvie Tellier (41 ans) profite maintenant de sa famille près du Lavandou dans le sud de la France. La maman d'Oscar (9 ans), Margaux (4 ans) et de Roméo (1 an) a posté une photo de sa petite tribu sur Instagram. Elle écrit : "Maman comblée #vacances #famillenombreuse #familytime #mesamours".

Alors le bateau c'est cool mais...

Une petite virée en bateau périlleuse dans laquelle la directrice du comité Miss France s'est blessée. En story, elle raconte ses mésaventures et dévoile son pied (par ailleurs parfaitement verni). Elle raconte : "Alors le bateau c'est cool mais parfois on s'y fait de petits bobos. Dans la famille petit doigt de pied qui a doublé de volume..." Avant de poursuivre : "Je me suis cassé l'autre il y a trois ans, si je pouvais éviter de me casser le gauche ça m'arrangerait..." Miss France 2002 offre ensuite à ses followers un aperçu de ses deux pieds sur le ponton du bateau.