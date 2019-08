Sylvie Tellier dévoile une photo de son fils : adorable "petit moussaillon"

Un instant de complicité mère/fils très précieux, puisque Sylvie Tellier doit parfois s'absenter, retenue par ses obligations de directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe. Mais pas question de faire passer son travail avant le bien-être de son fils. Elle s'est donc fixé une limite. "Comme beaucoup de femmes, je m'organise et je me coupe en quatre. Là, par exemple, c'est ma mère qui garde le petit (...) Pas plus de trois dodos partie. Sauf une fois dans l'année avec le voyage des miss", avait-elle confiée à Ici Paris il y a quelques jours. Une maman attentive.