Caroline Receveur, bientôt un deuxième bébé ? Révélations d'Hugo Philip

Il y a quelques jours, Caroline Receveur et Hugo Philip ont fêté leurs trois ans d'amour. Depuis leur rencontre, les amoureux ont eu un enfant prénommé Marlon (1 an) et le petit garçon n'est apparemment pas près d'avoir un petit frère ou une petite soeur. C'est Hugo Philip qui a fait cette drôle de révélation... à prendre avec des pincettes.



C'est en effet avec humour que le candidat de Danse avec les stars, influenceur et mannequin a fait savoir qu'un deuxième bébé n'était pas à l'ordre du jour. La raison ? Marlon ne semble pas prêt à prendre soin d'un cadet ou d'une cadette. Dans ses stories Instagram, Hugo Philip a en effet révélé avoir demandé à son bébé de prendre soin de son lion en peluche "comme de son petit frère". Résultat, le pauvre Simba s'est retrouvé jeté contre une armoire, renversé du trotteur et faisant office de ballon de football.

Avec humour, Hugo Philip conclut : "Le bilan, c'est qu'on va attendre encore un peu avant le deuxième." Pas de deuxième bébé de prévu dans l'immédiat, donc, mais en tout cas, le couple ne semble pas opposé à l'idée dans le futur.

Voilà trois ans que Caroline Receveur et Hugo Philip sont plus amoureux que jamais. Le couple, qui vit entre Paris et Londres, a célébré cet anniversaire le vendredi 10 janvier 2020. Le beau gosse de 30 ans a d'ailleurs fait une belle déclaration à la femme de sa vie sur Instagram : "Tous ces gens qui courent sans s'arrêter, se croisent sans se voir, se frôlent sans se toucher, alors qu'il suffirait de si peu, un instant, un arrêt, une parole, un sourire, pour que leur existence soit transformée, philosophe-t-il sous une série de clichés. Il y a trois ans jour pour jour, je croisais dans la rue celle qui allait bouleverser ma vie, me faire tomber pour la première fois amoureux, me faire Trois ans plus tard, quand certains films prétendent que la magie disparaît, tu continues de me fasciner, de m'inspirer et de me rendre chaque jour un peu plus fou amoureux de toi. I Love you."