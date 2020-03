Caroline Receveur : Touchante photo de son défunt papa

Caroline Receveur se plaît à partager son quotidien avec ses abonnés, sur Instagram. Régulièrement, elle dévoile ses projets professionnels ou ses tendres moments avec son compagnon Hugo Philip et leur fils Marlon (1 an et demi). Mais mercredi 11 mars 2020, c'est une photo touchante concernant son défunt papa qu'elle a dévoilée en story.

Le 29 mai 2016, Caroline Receveur a dû affronter une terrible épreuve. Celle de la mort de son papa, qui était lourdement handicapé après son AVC survenu en 2007. Dès qu'elle le peut, la businesswoman de 32 ans lui rend de vibrants hommages. Hier par exemple, elle a partagé une photo sur laquelle on pouvait découvrir son père Jacky, entouré des autres membres de son équipe de football. Il a en effet été milieu de terrain dans les années 1970, principalement avec l'équipe de la ville d'Épinal. "Quand on t'envoie ça... Tu me manques papa", a écrit Caroline Receveur en légende de cette publication.