Caroline Receveur : Sa nounou balance en vidéo ! "Si elle voit ça..."

Si elle a, dans un premier temps, préservé l'identité de Marlon et ses célèbres parents, Camille a finalement été démasquée. "Si c'est vrai et qu'elle voit ça, ça ne va sûrement pas lui plaire", lance un internaute en commentaire, faisant référence à Caroline Receveur. Et Camille de répondre avec humour. "Quand Caro va tomber sur mes TikToks, je vais moins faire la maligne...", peut-on lire tandis qu'elle fredonne les paroles du titre de Gims et Maska, Prie pour moi. "Je vais sûrement perdre ma vie, bang bang", entend-t-on. Une vidéo à prendre avec humour, comme précisé en hashtag.