Caroline Receveur intenable avec Marlon : elle ruine les efforts d'Hugo Philip

Hugo Philip a détaillé sa dernière soirée passée avec sa femme Caroline Receveur et leur fils Marlon (2 ans) via sa story Instagram. Une soirée qu'il n'est apparemment pas près d'oublier. Et pour cause, l'ex-candidat de Danse avec les stars (2019) a vu ses efforts être réduits à néant en quelques minutes...

"20h10 c'est l'heure de monter. 20h15 : Brossage de dents. 20h20 : Je vais au lit avec Marlon. 20H22 : Je lis les histoires de la Pat Patrouille. 20h35 : J'éteins la lumière. 20h47 : Je mets du temps à le calmer, il pète la forme. 21h10 : Il arrête de parler et commence enfin à trouver le sommeil. La suite ??", écrit-il sur la plateforme sociale. Et de révéler : "21h32 : Caroline Receveur nous rejoint dans le lit... et engage immédiatement un concours de bruits de pets de lapins avec Marlon." Résultat, Hugo Philip semblait bien reparti pour essayer une nouvelle fois de calmer son fils. "Mon processus d'endormissement de près d'une heure tombe à l'eau, a-t-il déploré. Je suis partagé entre l'envie de rire (parce que c'est cute) et l'envie de pleurer (parce que j'ai galéré avant pour rien)". Hugo Philip partage même le bruitage réalisé par Caroline Receveur avec la complicité de Marlon. "J'ai l'impression de gérer des ados en colonie de vacances", s'amuse-t-il.

Marlon au lit avec papa et maman tous les soirs

Si la soirée a été longue pour Hugo Philip, nul doute qu'elle a aussi été remplie d'amour et de doux nouveaux souvenirs. C'est en tout cas le prix à payer pour le couple qui continue de dormir avec Marlon. Caroline Receveur s'était exprimée à ce sujet en novembre 2020, assumant totalement son mode de vie : "Peu importe ce que disent les pédiatres, les autres parents, la famille... faites ce qui vous semble juste et ce qui vous rend heureux. Il n'y a pas de manuel d'éducation à suivre à la lettre, juste écoutez votre coeur et les besoins de votre enfant. Ne culpabilisez pas de faire différemment de vos copines ou vos collègues. Personne ne sait mieux que vous et lui ce dont vous avez réellement besoin."

Et à ceux qui s'inquiétaient pour l'intimé du couple, là encore, elle a eu le dernier mot. "La vie intime d'un couple n'a pas nécessairement lieu la nuit, dans un lit ou au moment de se coucher", a-t-elle rappelé. Et d'ajouter : "Comme je l'ai dit, chacun et chaque couple doit trouver son équilibre pour que tout le monde se sente à sa place (enfant, maman et papa). À chacun de réfléchir à la meilleure façon d'allier une vie intime avec une vie de parents. Bien sûr ce n'est pas facile mais il y a toujours une solution à TOUT".