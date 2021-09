Caroline Receveur cash au sujet d'avoir un deuxième enfant : "Ce serait suicidaire !"

Il y a trois ans, la vie deCaroline Receveur et d'Hugo Philip a été chamboulée de la meilleure des manières : leur fils Marlon est né. Bien que très présente pour son fils, l'influenceuse de 33 ans n'a jamais mis de côté sa carrière professionnelle, devenant même au fil des années une entrepreneuse à succès. C'est donc tout naturellement que la belle blonde se retrouve avec des journées très chargées. Ainsi, il n'est pas évident pour elle d'envisager avoir un deuxième enfant prochainement. C'est ce qu'elle a révélé avec une grande honnêteté lors d'un question/réponse sur Instagram ce jeudi 23 septembre 2021.

"Sur le papier oui, mais en action non pas du tout. Avec tout ce que j'ai à faire, l'entreprenariat, essayer déjà d'avoir une vie de famille, de couple qui tienne la route... c'est compliqué", a-t-elle expliqué, confiant tout de même avoir le désir d'avoir une petite fille un jour : "Forcément, j'aimerai bien avoir un mini moi, en plus j'ai la sensation que j'aurais une fille donc ça me titille et ça me donne envie". Caroline Receveur se reprend toutefois rapidement : "Mais ce serait suicidaire ! Je vais essayer déjà de dormir, de prendre un peu soin de moi et d'être stable."

Il y a quelques mois, c'est Hugo Philip qui s'exprimait sur le sujet d'agrandir sa famille sur ses réseaux. Et comme sa femme, qu'il a épousée à l'été 2020, il a avoué que ce n'était tout simplement pas le bon moment. "Caroline, comme moi, on lance plein de choses, on a plein de projets, on a plein d'envies et je pense qu'il faut faire un enfant dans une période où c'est un peu plus calme", estimait-il auprès de sa communauté. Leurs fans devront donc se montrer patients avant de voir Marlon jouer les grands frères !